Хабиб Нурмагомедов отчитался за свои слова о ситуации в Афганистане. На пресс-конференции 18 августа он отказался ее обсуждать, чем вызвал гнев болельщиков из этой страны.

«Я просто не хотел затрагивать политику... Реакция? Реакцию действительно получил бурную от своих болельщиков. Пересмотрел свой ответ – неправильно сказал тогда, будто меня это не касается. У меня очень тесные отношения с афганским народом. Неподалеку от Сан-Хосе (США), где я тренировался много лет, есть город, где самое большое афганское комьюнити вне Афганистана. К тому же у меня очень много друзей, близких людей с Афганистана.

Отвечая на тот вопрос, я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Надеюсь, они меня простят, если я их обидел. Мне не стыдно перед ними извиняться, ведь любой может совершить ошибку. Их народ многострадален. Что там творилось и творится... Они многое видели на своем веку. За них больно, я переживаю. Хочу пожелать им всего самого наилучшего», – заявил спортсмен по информации «Р-Спорт»

Смешанные боевые искусства Хабиб: «Ян заберет у Стерлинга пояс» 2 ЧАСА НАЗАД

В августе произошло обострение ситуации в Афганистане. По многочисленным сообщениям медиа, движение Талибан (запрещен на территории РФ) провело наступление на крупные города и захватило все пограничные переходы.

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Смешанные боевые искусства Конор – Хабибу: «Ты бегал от Серроне, а теперь говоришь как сучка» ВЧЕРА В 10:12