Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сменить команду.
«По моему мнению, было бы лучше, если бы Криштиану поменял команду. Не в обиду нашим болельщикам «Ювентуса». «ПСЖ»? Нет, у них своих звезд хватает. Если бы он на конец карьеры перешел в Англию, мне было бы интересно.
Криштиану в «Динамо-Легион»? Им будет тяжело нас обоих осилить. Кому-то придется работать так, по-братски», — приводит слова Нурмагомедова Sportbox.
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- Контракт 36-летнего Роналду с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.
- Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020-го, его статистика – 29 побед и ни одного поражения.
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