22 августа Хабиб Нурмагомедов проводил в Нижнем Новгороде во Дворце Спорта «Нагорный» международный турнир по MMA.
Когда Хабиб выходил из зала после окончания соревнований, из-под стола выскочил один из фанатов и побежал к спортсмену: охрана мгновенно среагировала. Как пояснил позже нападавший, он просто хотел сделать фотографии и даже успел сделать пару снимков, сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
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- Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020-го года.
- На счету Хабиба 29 побед и ни одного поражения.
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