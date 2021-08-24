Опубликовано 24/08/2021 в 14:48 GMT

22 августа Хабиб Нурмагомедов проводил в Нижнем Новгороде во Дворце Спорта «Нагорный» международный турнир по MMA.

Когда Хабиб выходил из зала после окончания соревнований, из-под стола выскочил один из фанатов и побежал к спортсмену: охрана мгновенно среагировала. Как пояснил позже нападавший, он просто хотел сделать фотографии и даже успел сделать пару снимков, сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

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Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020-го года.

На счету Хабиба 29 побед и ни одного поражения.

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