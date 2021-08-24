Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам в сторис инстаграма с одним простым вопросом: не надоел ли он им.

На полночь 25 августа только 26% поклонников ответили «да». 74% подписчков Хабиб не надоел.

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Осенью 2020 года 32-летний Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о завершении карьеры.

На его счету 29 побед в 29 поединках.

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