Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам в сторис инстаграма с одним простым вопросом: не надоел ли он им.
На полночь 25 августа только 26% поклонников ответили «да». 74% подписчков Хабиб не надоел.
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- Осенью 2020 года 32-летний Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о завершении карьеры.
- На его счету 29 побед в 29 поединках.
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