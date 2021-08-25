Бывший боец UFC в тяжелом весе Алистар Оверим рассказал, что Федор Емельяненко три раза отказывался от поединка с ним.

«Мы пытались провести бой с Федором, но на том конце нас ждало какое-то радиомолчание. Хотя мне был интересен такой вариант развития событий. Мы попробовали провести этот поединок в 2010 году, когда он дрался с Вердумом, а я – с Бреттом Роджерсом, но получили отказ. После того как он проиграл Вердуму, мы опять попытались организовать бой. И он вновь отказался.

В общем, он отказывался три раза. А потому мне лишь остается констатировать, что с той стороны нет никакого интереса в проведении поединка со мной. Но я не могу винить Федора в этом. Скажу лишь, что сделал все возможное, чтобы этот бой состоялся – как 10 лет назад, так и сейчас», – приводит слова Оверима MMAJunkie

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Алистар Оверим – бывший претендент на пояс UFC. В сентябре 2016-го он уступил Стипе Миочичу в титульном поединке.

Последний бой Оверима в UFC состоялся в феврале 2021-го против Александра Волкова.

Федор Емельяненко следующий бой проведет против Тимоти Джонсона на турнире Bellator в Москве.

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