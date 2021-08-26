Российский боец PFL в полулегком весе Мовлид Хайбулаев вышел на дуэль взглядов перед поединком с Бренданом Лонейном в футболке с фотографией Абдулманапа Нурмагомедова.

«Почему на стердауны надел футболку с портретом Абдулманапа Нурмагомедова? Все, чего я добился на данный момент, – его заслуга. Он тренировал нас, выделял нам столько времени, сколько себе не выделял. Наши успехи – это его заслуга», – приводит слова Хайбулаева пресс-служба PFL.

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3 июля 2020 года Нурмагомедов-старший скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Хайбулаев и Лонейн подерутся в полуфинале Гран-при PFL. В финале победитель поборется за 1 млн долларов с лучшим в паре Крис Уэйд – Бубба Дженкинс.

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