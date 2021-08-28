Махмуд Мурадов – первый боец из Узбекистана в UFC. Он стартовал в промоушне с трех уверенных побед, хотя еще 12 лет назад работал гастарбайтером в Томске и жил на 4 тысячи рублей в месяц.

Махмуд родился в Таджикистане, а спустя два года переехал в Бухару. Боец всегда выходил в октагон с флагом Узбекистана, но паспорт получил только в 2018-м. В тот момент он уже покинул родину, жил в Чехии и выступал в небольшом местном промоушне Xtreme Fighting Nation.

Махмуд Мурадов Фото: Getty Images

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В Россию 17-летний Мурадов и его старший брат отправились по нужде: отец попал в серьезное ДТП, и семья нуждалась в деньгах на его лечение. По словам спортсмена, в Томске он ютился с еще 11 рабочими в одной комнате – сейчас боец в одиночку заселяется в номер отеля такой же площади. Братья зарабатывали по 10-15 тысяч и 60% отсылали домой. Мурадов получал деньги за несложные задачи. Принеси, подай, не мешай – так описывает обязанности сам Махмуд.

Гастарбайтеры работали нелегально, но это не помешало поучаствовать в ремонте Томского областного суда. За четыре года в России Мурадов не только финансово помог отцу, но и накопил на первый год обучения в Чехии – удовольствие стоило 3,8 тысяч долларов. Формально Махмуд переехал учиться, но на самом деле план был другим – в Томске он занимался боевым самбо и в новой стране планировал развивать карьеру в ММА. Однако спустив все накопленное на вуз, Мурадов не рассчитал бюджет на жизнь в Чехии.

«Случалось такое, что я заходил в магазин, брал еду с полки, прямо там ел и уходил. Просто от безденежья. Однажды меня поймали. Сам думал: «Блин, зачем я вообще приехал? Еще и столько денег истратил». После первого года переделал учебную визу на рабочую. Посуду мыл, полы драил, официантом работал, на стройку, конечно, устроился. Много обманывали меня там, не платили», – рассказывал Махмуд.

Махмуд Мурадов, UFC Фото: Getty Images

Поворотным в карьере Мурадова стал день, когда он попал в зал чешского бойца Петра Книже. После первой тренировки узбекистанец поинтересовался о ее стоимости – 10 евро оказались Махмуду не по карману, и Книже разрешил заниматься бесплатно. Чешский ветеран подкинул Мурадову и стабильную работу. До знакомства с Книже узбекистанец мечтал зарабатывать хотя бы 500 евро в месяц, а в охране ночного клуба срубал по 80 евро за смену. На той работе Мурадов не только здорово поднял доход, но и завел новые полезные, пусть и неожиданные, знакомства.

«Я работал 42 дня подряд. Потом съездил на бой, выиграл, вернулся и работал еще 36 дней. Хотел расплатиться со всеми долгами и послать деньги родителям. Всего я в клубе работал около трех лет. Сейчас у меня охранное агентство, около 30 ребят на меня работают. Через эту работу с Олегом Михайловичем Газмановым познакомился, когда он приезжал в Чехию. Он подписан на меня, мы переписываемся. Он очень хороший, талантливый и скромный человек», – говорил Мурадов.

В том же заведении произошло, возможно, главное знакомство в жизни Мурадова: в вип-зоне он встретил Флойда Мэйуэзера. Начинающий боец так заинтересовал легенду бокса, что уже через пару дней Флойд запостил в инстаграме видео с нокаутом Мурадова и подписью: «Лучший боец ММА».

«На меня почему-то часто обращали внимание серьезные люди или именитые спортсмены, хотя я сам никогда за ними не ходил. Например, с Флойдом я познакомился в Праге. Причем сам не обращался к нему, не просил сфотографироваться. Просто было интересно, что это за человек, как он себя ведет. Я тогда собирался улетать, но поездка отменилась. Так и познакомились, общаемся уже около пяти-шести лет. И он до сих пор говорит, что я стану лучшим, потому что видит, как я тренируюсь. Мы с ним вместе бегали, на лапах работали. Говорит, у меня сильная правая. У нас очень хорошие отношения, Флойд даже зовет меня жить в Америку. Но я не хочу», – рассказывал Махмуд.

Пиар от Флойда мощно забустил инстаграм бойца – за вечер на него подписались 50 тысяч человек. Сейчас инстаграм Мурадова на 1,5 млн фолловеров – одна из основных статей его доходов. Мурадов давно обогнал жену Монику Багарову – известная в Чехии певица взяла планку только в 800 тысяч подписчиков. Недавно у пары родилась дочь, но еще несколько лет назад многие сильно сомневались в ориентации бойца.

В 2018-м в на обратной стороне интернета всплыло гей-порно с участием актера, сильно похожего на Мурадова. Персонажа из видео звали Akhmed Virt, а на ролике он предстал в боксерской экипировке и с грушей в обнимку. Многие заметили сходство с бойцом – даже родинка на шее находится в том же месте. Медиа принялись штамповать новости. Хотя Мурадов участие в короткометражке опроверг, узбекская компания Buka Boxing на всякий случай расторгла с ним контракт.

«На ролике не я. Я сам его видел. Многое можно сделать с видео, если сильно захотеть. Я не знаю, кто этот актер, но это точно не я. Знаю, кто это говорил обо мне. Знаю этих людей. Я помогал им, дружил с ними. Когда ты успешный, завистников очень много. Как говорят чехи в таких случаях: «Ты в желудке у кого-то застрял». Наверное, эти люди думали, что я сломаюсь, если обо мне напишут такую чушь. Но я-то знаю, где правда и в чем моя цель», – говорил Мурадов.

Цели боец уже добился – стал первым узбекистанцем в UFC. И пока он стремительно летит к более серьезным ачивкам. Мурадов зрелищно стартовал в промоушне, оформив два монструозных нокаута. Следующий соперник, Джеральд Миршерт, рискует повторить судьбу Тревора Смита и Эндрю Санчеса.

Мурадов провел шесть боев за 2019 год, а следующий пропустил полностью из-за ковида. Боец не грустил от недостатка денег: гонорары за поединки – лишь 20-30% от его общего дохода. Мурадов владеет охранным агентством в Узбекистане и строительной компанией в Чехии. В конце 2020-го Махмуд рассказывал о расширении бизнеса на родине: «Строим спортивный комплекс, пекарню, ресторан, развлекательный центр для детей с фонтанами, мороженым, коктейлями и террасой».

Мурадов отлично чувствует себя без боев, но продолжает регулярно тренироваться и биться в UFC за относительно небольшие деньги – за последнюю схватку он получил 59 тысяч долларов. Узбекистанец – один из немногих бойцов, кто выходит в октагон не ради заработка, а потому что любит спорт и хочет представлять родную страну, где его популярность сравнима с известностью Хабиба в Дагестане. После четвертой победы подряд Мурадову наверняка дадут известного противника. У узбекистанца остался нерешенный вопрос с Кевином Холландом (бой отменили в 2020-м), а все вокруг хотят увидеть русскоязычное противостояние с Хамзатом Чимаевым. Любой из этих поединков станет по-настоящему серьезным испытанием для Мурадова и первой заявкой на вступление в элитный клуб средневесов.

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