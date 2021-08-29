В ночь с 28 на 29 августа в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Вегас 35. В главном бою вечера десятый номер рейтинга полулегкой весовой категории Гига Чикадзе из Грузии победил бразильца Эдсона Барбозу техническим нокаутом в третьем раунде.

Девятый номер в списке лучших бойцов дивизиона оказался легче Чикадзе на взвешивании – 65,77 кг против 65,99 кг. Барбоза потерпел десятое поражение в UFC. Статистика грузинского бойца – 14 побед и 2 поражения.

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Открывал главный кард поединок с участием первого узбекистанца в UFC Махмуда Мурадова – 31-летний боец не смог одержать четвертую победу в UFC, уступив опытному Джеральду Миршерту удушающим приемом во втором раунде. Это поражение для Мурадова стало первым в UFC.

Не обошлось на UFC Вегас 35 и без эффектных болевых приемов. В одном из боев предварительного карда Пэт Сабатини уже в первом раунде расправился с Джамалом Эммерсом благодаря болевому приему на ногу (1:53).

Все результаты UFC Вегас 35:

Прелимы:

Мана Мартинез – Гуидо Каннетти, раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28);

Пэт Сабатини – Джамал Эммерс болевой прием на ногу в первом раунде;

ДжейДжей Олдрич – Ванесса Демопулос, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27);

Дастин Джейкоби – Даррен Стюарт технический нокаут в первом раунде;

Веллингтон Турман – Сэм Элви, раздельное решение судей (28-27, 27-28, 28-27);

Абдул Разак Альхассан – Алессио Ди Кирико нокаут в первом раунде.

Махмуд Мурадов Фото: Getty Images

Главный кард:

Джеральд Миршерт – Махмуд Мурадов, удушающий прием во втором раунде;

Андре Петроски – Майкл Гилмор, технический нокаут в третьем раунде;

Дэниел Родригез – Кевин Ли, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28);

Рикки Турсиос – Брэди Хайстэнд, раздельное решение судей (29-28, 28-29, 29-28);

Брайан Бэттл – Гилберт Урбина, удушающий прием во втором раунде;

Гига Чикадзе – Эдсон Барбоза, технический нокаут в третьем раунде.

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