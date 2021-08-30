Российский боец Петр Ян резко высказался в адрес Алджамейна Стерлинга, с которым ему предстоит матч-реванш на турнире UFC 267 в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября.

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Спервая Стерлинг написал в твиттере, что его достоинство стоит больше, чем гонорар за предстоящий реванш.

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«Ты потерял достоинство, когда плакал, чтобы получить пояс, идиот», – прокомментировал Ян.

7 марта Ян проиграл американцу Стерлингу в результате дисквалификации, утратив титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде он нанес сопернику удар коленом в голову, что является запрещенным приемом.

Это второе поражение российского бойца, при этом за карьеру на его счету 15 побед.

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