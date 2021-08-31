Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил Хабибу Нурмагомедову после того, как тот назвал ринг-герлз «самыми ненужными людьми в ММА».
Ирландец опубликовал в твиттере сцену из популярного мультсериала «Симпсоны», на которой персонажи подписаны именами Хабиба Нурмагомедова, а также двух популярных ринг-герлз, Бритни Палмер и Ариани Селесте.
Смешанные боевые искусства
Боец вышел на дуэль взглядов в футболке с фото отца Хабиба
- Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в 29 поединках.
- В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученного в проигранном поединке против Дастина Порье.
Смешанные боевые искусства
Хабиб спросил у подписчиков инстаграма, не надоел ли он им
Смешанные боевые искусства
Фанат попытался прорваться к Хабибу, но был скручен