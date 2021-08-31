Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил Хабибу Нурмагомедову после того, как тот назвал ринг-герлз «самыми ненужными людьми в ММА».

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Ирландец опубликовал в твиттере сцену из популярного мультсериала «Симпсоны», на которой персонажи подписаны именами Хабиба Нурмагомедова, а также двух популярных ринг-герлз, Бритни Палмер и Ариани Селесте.

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Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гэтжи. На его счету 29 побед в 29 поединках.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученного в проигранном поединке против Дастина Порье.

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