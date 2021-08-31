Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопросы болельщиков в твиттере.

«Верю ли я, что смогу стать тройным чемпионом? Да», – написал Макгрегор.

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Также Конор отреагировал на топ-10 самых продаваемых боев в истории UFC. «Этот список неверен. Бой Макгрегор – Альдо заработал больше, чем бой Леснар – Мир. И Ковбой – Макгрегор заработал больше, чем Макгрегор – Альдо. В настоящее время у меня в списке восемь из десяти лучших поединков в UFC. Поскольку в моем контракте осталось два боя, я постараюсь стать лучшим во всей десятке. Мотивация!» – написал ирландец.

Конор проиграл реванш Дастину Порье, сломав ногу.

Сейчас ирландец восстанавливается от травмы.

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