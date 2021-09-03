Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признал, что долгие загулы негативно влияют на его внешний вид и здоровье.

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«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Я, как никто другой, знаю отрицательное влияние долгих загулов – они, так сказать, налицо. А для того, чтобы лицо было свежим и здоровым, я решил не только завязать с гулянками, но и регулярно посещаю студию массажа лица», – написал Емельяненко в инстаграме.

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На счету Александра 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

За четыре следующих месяца у Емельяненко запланированы бои с Артемом Тарасовым, рэпером Джиганом, Вячеславом Дациком и Владимиром Минеевым. Последний раз Александр выходил в октагон в июле 2020 года, где проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

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