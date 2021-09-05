Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал любимого журналиста и объяснил, почему отказался от интервью Юрию Дудю.

«Мой любимый журналист? Познер. Очень много смотрю его беседы с серьезными людьми, а это всегда – серьезные люди, в возрасте, состоявшиеся личности. Мне это интересно. То, как он задает вопросы: он старается психологически ломать, я это чувствую. Еще он хорошо знает историю. Мне было бы интересно с ним пообщаться.

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Дудь? Ну у него больше хайпа там. Не мой формат. Если сравнивать с Познером – это другой уровень. От Познера предложений не было, но принял бы с удовольствием. Почему отказал Дудю? По сути, отказа не было. Просто не хватило времени, шла подготовка. Кажется, перед Конором предлагали. Я тогда так, как сейчас, интервью не раздавал, старался эмоционально не распыляться. Интервью забирают энергетику, а на тот момент не хотел.

Ургант? А я не был? Вроде бы, не звал. Не помню. Но у него, кажется, там и не совсем интервью. А, все, вспомнил. Шоу! Ну я не считаю, что это интервью. Это просто «ха-ха», – цитирует Нурмагомедова Sport24

Хабиб завершил карьеру осенью 2020 года, защитив титул в поединке против Джастина Гэтжи.

Его статистика – 29 побед и ни одного поражения.

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