В ночь с 4 на 5 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Вегас 36. В главном бою вечера встречались топовые средневесы – пятый номер рейтинга Дерек Брансон и седьмой в списке лучших бойцов дивизиона Даррен Тилл.

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Поединок закончился досрочной победой Брансона – американец задушил соперника в третьем раунде. Дерек одержал пятую победу кряду, а всего карьера бойца в UFC насчитывает 23 победы и 7 поражений. Даррен Тилл проиграл четвертый из пяти последних боев.

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Перед главным ивентом UFC Вегас 36 состоялся бой между представителем Молдавии Сергеем Спиваком из Молдавии и восходящей звездой тяжелой весовой категории Томом Аспинэллом. Тринадцатый номер рейтинга победил Спивака техническим нокаутом в первом раунде. Для молдавского бойца поражение стало третьим в UFC, Аспинэлл одержал одиннадцатую победу в карьере.

Все результаты UFC Вегас 36

Прелимы:

Марк-Андре Барио – Дальчу Лунгиамбулу, единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28);

Джулиан Эроса – Чарльз Жорден, удушающий прием в третьем раунде;

Джек Шор – Людвик Шолинян, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27);

Молли МакКэн – Джи Йон Ким, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Главный кард:

Пэдди Пимблетт – Луиджи Вендрамини, технический нокаут в первом раунде;

Халил Раунтри – Модестас Букаускас, технический нокаут во втором раунде;

Алекс Мороно – Давид Завада, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27);

Том Аспинэлл – Сергей Спивак, технический нокаут в первом раунде;

Дерек Брансон – Даррен Тилл, удушающий прием в третьем раунде.

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