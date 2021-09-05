В ночь с 4 на 5 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Вегас 36. В главном бою вечера встречались топовые средневесы – пятый номер рейтинга Дерек Брансон и седьмой в списке лучших бойцов дивизиона Даррен Тилл.
Поединок закончился досрочной победой Брансона – американец задушил соперника в третьем раунде. Дерек одержал пятую победу кряду, а всего карьера бойца в UFC насчитывает 23 победы и 7 поражений. Даррен Тилл проиграл четвертый из пяти последних боев.
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Перед главным ивентом UFC Вегас 36 состоялся бой между представителем Молдавии Сергеем Спиваком из Молдавии и восходящей звездой тяжелой весовой категории Томом Аспинэллом. Тринадцатый номер рейтинга победил Спивака техническим нокаутом в первом раунде. Для молдавского бойца поражение стало третьим в UFC, Аспинэлл одержал одиннадцатую победу в карьере.
Все результаты UFC Вегас 36
Прелимы:
Марк-Андре Барио – Дальчу Лунгиамбулу, единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28);
Джулиан Эроса – Чарльз Жорден, удушающий прием в третьем раунде;
Джек Шор – Людвик Шолинян, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27);
Молли МакКэн – Джи Йон Ким, единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).
Главный кард:
Пэдди Пимблетт – Луиджи Вендрамини, технический нокаут в первом раунде;
Халил Раунтри – Модестас Букаускас, технический нокаут во втором раунде;
Алекс Мороно – Давид Завада, единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27);
Том Аспинэлл – Сергей Спивак, технический нокаут в первом раунде;
Дерек Брансон – Даррен Тилл, удушающий прием в третьем раунде.
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