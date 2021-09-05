Основатель лиги кулачных боев Hardcore Fighting Championship Анатолий Сульянов сообщил, что Олег Тактаров подерется с Джеффом Монсоном.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Поединок состоится в рамках промоушна Hardcore MMA. Дата и другие детали поединка пока не сообщаются. «Тактаров или Монсон?! Кто затащит в этом бою? Когда мне было лет 10, я смотрел, как и все ребята, бои Олега Тактарова на кассетах VHS, которые мы передавали из квартиры в квартиру, наблюдая за тем, как наш парень побеждает в заморском промоушне одного оппонента за другим, прославляя школу самбо.

Чемпионат Англии Хабиб назвал причину камбэка Роналду в «МЮ» со слов самого Криша 3 ЧАСА НАЗАД

Тогда у меня и зародилась мечта создать подобный проект. На многое смотрел, многому учился, и вот, спустя годы, все получилось. Провести стердаун и бой легендам смешанных единоборств для меня и огромная честь огромное счастье. Достижение поставленной цели, именно это главное в деле, которое начинаешь. А дело это главный приоритет в жизни каждого мужчины», – написал Сульянов в анонсе боя в инстаграме.

Олег Тактаров завершил карьеру в ММА в 2008 году после пяти досрочных побед.

Монсон в последний раз выходил в октагон в октябре 2016-го – победил Алекса Кардо удушающим приемом.

Смешанные боевые искусства Удущающий Брансона, нокаут Спивака. Вся мощь UFC Вегас 36 4 ЧАСА НАЗАД