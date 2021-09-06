Журналист и блогер Илья Варламов опроверг слова бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Хабиб заявил, что почти вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане.

«Скорее всего, Хабиб имел в виду Чиркейскую ГЭС – самую мощную на Северном Кавказе. Все ГЭС Дагестана вместе взятые вырабатывают в среднем 5 миллиардов кВт⋅ч электроэнергии в год. В прошлом году они произвели 3,77 млрд кВт⋅ч, в том числе Чиркейская ГЭС – 1,6 млрд кВт⋅ч. Хватает ли этого, чтобы снабжать электричеством весь Дагестан и отправлять его в Россию? Вовсе нет.

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За 2020 год Дагестан потребил почти 6,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Получается, Дагестан производит в 1,8 раза меньше энергии, чем потребляет. А если считать одну Чиркейскую ГЭС, она генерирует почти в 4,4 раза меньше потребностей республики. Дагестан сегодня – энергодефицитный регион, и никакая Чиркейская ГЭС тут не помогает. Дагестан не снабжает электроэнергией не только всю западную часть России, но даже сам себя! Проще говоря, это Дагестан получает электричество от остальной России, а не наоборот.

И еще одна милая подробность. Поскольку, как сказал Хабиб, население Дагестана живет очень бедно, за свет оно платит далеко не всегда. К началу лета 2021 года дагестанцы накопили почти 7 млрд рублей долгов перед энергетиками. Что, кстати, довольно опасно. Если суд отключит электричество, то дагестанцы останутся без телевизора и не смогут увидеть лучшие бои Хабиба. А также его захватывающие лекции на просветительском форуме. В общем, что-то в красивой теории Хабиба не сходится. Почему Хабиб теперь читает лекции, непонятно. Но, учитывая количество его фанатов, дагестанцы ещё долго будут думать, что они кормят другие регионы России. Ведь проверять информацию никто не будет», – написал Варламов в инстаграме

Хабиб завершил карьеру осенью 2020 года, защитив титул в поединке против Джастина Гэтжи.

Его статистика – 29 побед и ни одного поражения.

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