Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I.
Емельяненко-старший подал документы на факультет агрономии, агрохимии и экологии, магистратура «Садоводство», на заочное отделение, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя приемной комиссии вуза. По словам собеседника агентства, при поступлении абитуриентам необходимо сдать ряд экзаменов, по результатам которых в конце сентября пройдет зачисление в университет. Экзамены в магистратуру начинаются уже на следующей неделе.
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- Последний поединок Федор провел в декабре 2019 года против Куинтона Джексона и победил техническим нокаутом в первом раунде.
- В 2012 году Емельяненко-старший уже заканчивал карьеру, но вернулся в октагон спустя три года. Из последних пяти боев у Императора три победы и два поражения (от Мэтта Митриона и Райана Бейдера).
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