Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг заступился за своего соперника, российского бойца Петра Яна, с которым ему предстоит реванш на турнире UFC 267 в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября.

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Один из пользователей твиттера назвал Яна «унылым бойцом» – американского бойца явно разозлила эта реплика. «Думаешь, Ян скучный боец? Тогда я не знаю, что у тебя считается захватывающим. Вы – трудная толпа, которой невозможно угодить», – написал Стерлинг.

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7 марта Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации, потеряв титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

В четвертом раунде он нанес сопернику удар коленом в голову, что является запрещенным приемом.

Это второе поражение российского бойца при 15 победах за карьеру.

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