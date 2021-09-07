Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал об отношениях с Федором Емельяненко и признался, что хотел бы провести с родным братом поединок в октагоне.

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«Не общаемся с Федором уже очень давно – лет 14 вообще не разговариваем. Один раз я ему позвонил, так у него аж истерика началась. Я думал, что он захлебнется в своих словах. Я выслушал его, положил трубку и понял, что отношения нам еще долго не наладить. Вообще не верю в примирение. Мне очень комфортно и спокойно живется без него. Когда находишься рядом с Федором, то нужно что-то под его дудку делать: плясать, угождать, ходить облизывать, чтобы он доволен всем был. Сейчас я ни от кого не завишу, сам по себе. И никакие Федоры поперек дороги у меня не стоят.

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Если бы была возможность, я бы подрался с ним, и побил бы его. Здесь же мы выходим не на дуэль, стрелять друг друга, или резать ножами. Мы пропагандируем спорт, показываем мастерство, технику. На тренировках, когда мы раньше вместе работали, то не жалели друг друга. Это тот же самый тренировочный процесс, только на ринге. Я в этом ничего такого не вижу. Но он откажется. Он не будет со мной драться, потому что все понимает», – сказал Емельяненко в подкасте Hustle MMA

За четыре следующих месяца Емельяненко сразится с Артемом Тарасовым, рэпером Джиганом, Вячеславом Дациком и Владимиром Минеевым. Последний раз Александр выходил в октагон в июле 2020 года, где проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову.

Федор Емельяненко последний поединок провел в декабре 2019 года против Куинтона Джексона и победил техническим нокаутом в первом раунде. 44-летний боец одержал 39 побед в карьере и потерпел 6 поражений.

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