Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил об организации поединка Александра Шлеменко и Артура Гусейнова.

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«А вот и обещанное подписание в Eagle MMA. Считаю, что это один из самых интересных поединков уходящего года! 17 октября в Сочи, на Красной поляне. На следующий день после боя Минеев – Исмаилов. В клетку выйдут два ярчайших ударника нашей страны, на боях которых выросло целое поколение», – написал Хабиб в инстаграме.

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В предыдущем поединке оба бойца встречались с бразильцем Марсио Сантосом.

Шлеменко победил Сантоса 7 мая 2021 года единогласным решением судей на турнире AMC Fight Nights 101 во Владивостоке.

Гусейнов бился с бразильцем дважды подряд. Сначала он уступил Сантосу удушением ручным треугольником 6 апреля на Eagle FC 35, а 22 августа в реванше закончил схватку вничью.

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