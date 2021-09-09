8 сентября состоялась дуэль взглядов перед поединком промоушна «Наше дело» между бойцом Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Собака лает, а караван идет. Время побеждать!» – подписал фото в инстаграме с этого события Емельяненко.

Смешанные боевые искусства Известен соперник Шлеменко – он подерется в промоушне Хабиба 16 ЧАСОВ НАЗАД

Бой запланирован на 18 сентября, он состоится в смешанном формате. Соперники будут биться в перчатках для смешанных единоборств, но по правилам боксерского поединка.

В предыдущем бою Емельяненко потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 в июле прошлого года.

Смешанные боевые искусства «Побил бы его». Александр Емельяненко хочет подраться с Федором ВЧЕРА В 21:20