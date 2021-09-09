8 сентября состоялась дуэль взглядов перед поединком промоушна «Наше дело» между бойцом Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым.
«Собака лает, а караван идет. Время побеждать!» – подписал фото в инстаграме с этого события Емельяненко.
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- Бой запланирован на 18 сентября, он состоится в смешанном формате. Соперники будут биться в перчатках для смешанных единоборств, но по правилам боксерского поединка.
- В предыдущем бою Емельяненко потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Магомеда Исмаилова на турнире ACA 107 в июле прошлого года.
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