Российский средневес Александр Шлеменко отреагировал на слова Александра Емельяненко о готовности к бою с братом Федором и что тот не против побить родственника.

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«То, что это не очень красивое поведение... Опять же, здесь у кого какая правда. Мы же не все знаем в их отношениях, правильно? Поэтому, как мне кажется, так публично... Это их личное дело. Надо его лично решать. Зачем выносить на публику? [Зачем] сидеть и говорить: «Я бы побил его»? Тем более тут родная кровь... Для чего? Я не понимаю. Может быть, кто-то к этому и нормально относится, но мне это не понять. Слава богу, я еще так воспитан, что мне это не понять, и я это не разделяю», – цитирует бойца «Спорт-Экспресс»

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У Шлеменко следующий бой – с Артуром Гусейновым – запланирован в рамках турнира лиги Хабиба Нурмагомедова 17 октября в Сочи.

За карьеру у Александра 60 побед, 13 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

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