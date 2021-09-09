Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров заявил о готовности подраться с действующим обладателем пояса промоушна в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

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«Если бы мне из UFC позвонили и сказали – Олег Николаевич, вот вам бой, по старым правилам, без времени, без остановок, вот вам деньги на подготовку, деньги за бой, и вот вам наш боец Нганну, – я бы с удовольствием подготовился. Мне где-то шесть месяцев нужно было бы, чтобы минут через 15-18 ему что-нибудь отломать. Потом я бы, наверное, восстанавливался полгода, но думаю, что смог бы подготовиться», – сказал Тактаров в прямом эфире инстаграма

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Нганну завоевал пояс UFC 27 марта в поединке со Стипе Миочичем, которого он отправил в нокаут в начале второго раунда.

54-летний Тактаров завершил карьеру в 2008 году после пяти досрочных побед.

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