Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров заявил о готовности подраться с действующим обладателем пояса промоушна в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
«Если бы мне из UFC позвонили и сказали – Олег Николаевич, вот вам бой, по старым правилам, без времени, без остановок, вот вам деньги на подготовку, деньги за бой, и вот вам наш боец Нганну, – я бы с удовольствием подготовился. Мне где-то шесть месяцев нужно было бы, чтобы минут через 15-18 ему что-нибудь отломать. Потом я бы, наверное, восстанавливался полгода, но думаю, что смог бы подготовиться», – сказал Тактаров в прямом эфире инстаграма.
Смешанные боевые искусства
Шлеменко высказался о желании Александра Емельяненко побить Федора
- Нганну завоевал пояс UFC 27 марта в поединке со Стипе Миочичем, которого он отправил в нокаут в начале второго раунда.
- 54-летний Тактаров завершил карьеру в 2008 году после пяти досрочных побед.
Смешанные боевые искусства
Емельяненко о дуэли взглядов с Тарасовым: «Собака лает, караван идет»
Смешанные боевые искусства
Известен соперник Шлеменко – он подерется в промоушне Хабиба