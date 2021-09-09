Шоумен Никита Джигурда отреагировал на высказывание Александра Емельяненко – боец заявил, что Джигурда никогда не станет с ним драться.

«Не будем скрывать, что есть люди, которые знают, что проиграют, но им платят так, что им на лекарства и жизнь хватит, и они выходят на бой. И я готов выйти против Александра Емельяненко. Мне просто нужно время на подготовку.

Сейчас вся моя подготовка заключается в том, что я 10 дней медитирую, а не бухаю. Я каждую рюмку выпиваю не просто ради радости, а чтобы погрузиться в состояние некоего транса и так далее. Я готов выйти на бой и с Емельяненко, но для этого дайте мне шесть месяцев на подготовку. Я готов выйти, если бой пройдет по правилам бокса, а не ММА. То, что он меня не убьет, я ему гарантирую», – приводит слова Джигурды «Спорт-Экспресс»

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Следующий бой Александр Емельяненко проведет 18 сентября против Артема Тарасова по правилам бокса.

Никита Джигурда вызвал на поединок адвоката Сергея Жорина.

У Джигурды есть опыт боксерских поединков: в 2007 году он участвовал в телешоу «Король ринга».

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