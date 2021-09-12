Боец-трансгендер Алана Маклафлин провела первый поединок по правилам смешанных единоборств. Бой с Селин Провост прошел в рамках турнира Combate Global в Майами.
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В первом раунде Провост имела шансы на победу: она потрясла Маклафлин, но не сумела ее финишировать. Во второй пятиминутке Маклафлин закончила поединок в партере, победив удушением. Перед боем Маклафлин сдала медицинские тесты, один из них – на уровень гормонов.
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  • Маклафлин – второй боец-трансгендер в истории ММА. Первой была Фэллон Фокс, рекорд которой пять побед и одно поражение.
  • Соперница Маклафлин потерпела второе поражение подряд на старте карьеры.
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