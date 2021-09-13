Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор устроил потасовку с американским музыкантом Machine Gun Kelly во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards.
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Инцидент произошел на красной дорожке. По информации TMZ, Ноториус попросил у артиста сделать совместное фото, однако получил отказ.
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Отмечается, что MGK толкнул Макгрегора, из-за чего боец пролил содержимое своего стакана. После этого Конор швырнул стаканом с напитком в музыканта. В стычку вмешались представители охраны, которые первым делом вывели девушку артиста, актрису Меган Фокс.
  • Machine Gun Kelly и Меган Фокс – частые гости турниров UFC.
  • Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье во двух поединках за год. В январе он уступил во втором раунде техническим нокаутом, а в июле проиграл после перелома ноги и остановки врачом в первом раунде.
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