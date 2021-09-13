Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор прокомментировал потасовку с музыкантом Machine Gun Kelly.

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«Честно говоря, я даже не знаю этого парня. Со мной ничего не случилось. Я сражаюсь только с настоящими бойцами, людьми, которые проводят поединки. Вы понимаете, о чем я говорю. Разумеется, я не дерусь с этими маленькими ванильными рэперами. Я даже не знаю этого парня. Я ничего не знаю о нем, кроме того, что он был с Меган Фокс», – сказал Макгрегор в комментарии, опубликованном в твиттере журналиста Джеда Гудмана.

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Комментарий MGK оказался намного короче. Вместо ответа на вопрос о произошедшем между ним и Конором, музыкант вскрикнул, хлопнул рукой по микроофону и ушел.

Макгрегор устроил стычку с музыкантом Machine Gun Kelly во время церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Медиа сообщали, что MGK, который пришел на мероприятие с Меган Фокс, отказал Маку в фото, а ирландец в ответ швырнул в артиста стаканом с напитком.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс – частые гости турниров UFC.

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