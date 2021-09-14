Телеведущий Владимир Познер заявил о готовности провести интервью с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Ранее боец изъявил желание пообщаться с Познером и назвал его любимым журналистом.

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«Видел, что Хабиб об этом говорил. Он по-своему выдающийся человек. У нас новый сезон программы начинается 4 октября – конечно, я с удовольствием приглашу Хабиба», – сказал Познер в интервью Eurosport в тиктоке

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Хабиб завершил карьеру осенью 2020 года, защитив титул в поединке против Джастина Гэтжи.

Его статистика – 29 побед и ни одного поражения.

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