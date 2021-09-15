Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вспомнил, как однажды получил вызов на поединок от девушки.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.
«Хочешь стать знаменитым – брось вызов Александру Емельяненко. Мне даже как-то в интернете девушка бросила вызов, я выложил ее у себя на странице, она мне пишет в директ: «Александр, спасибо, что меня выложили. Удалите, пожалуйста. Мне муж подзатыльников надавал», – рассказал Емельяненко на пресс-конференции промоушна «Наше дело».
Смешанные боевые искусства
Познер: «С удовольствием приглашу Хабиба на интервью»
ВЧЕРА В 13:49
  • Следующий бой Емельяненко пройдет с Артемом Тарасовым 18 сентября. Спортсмены сразятся по правилам бокса.
  • Предыдущую встречу Александр проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом.
Джигурда готов провести бой с Александром Емельяненко: «Гарантирую, он меня не убьет»
Смотри бой Емельяненко – Тарасов 18 сентября эксклюзивно на Winline
Смешанные боевые искусства
«Не дерусь с ванильными рэперами». Конор – о парне Меган Фокс
13/09/2021 В 11:40
Смешанные боевые искусства
Конор накинулся на бойфренда Меган Фокс на премии MTV
13/09/2021 В 09:24