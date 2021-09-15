Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вспомнил, как однажды получил вызов на поединок от девушки.
«Хочешь стать знаменитым – брось вызов Александру Емельяненко. Мне даже как-то в интернете девушка бросила вызов, я выложил ее у себя на странице, она мне пишет в директ: «Александр, спасибо, что меня выложили. Удалите, пожалуйста. Мне муж подзатыльников надавал», – рассказал Емельяненко на пресс-конференции промоушна «Наше дело».
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- Следующий бой Емельяненко пройдет с Артемом Тарасовым 18 сентября. Спортсмены сразятся по правилам бокса.
- Предыдущую встречу Александр проиграл Магомеду Исмаилову техническим нокаутом.
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