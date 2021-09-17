18 сентября состоится турнир промоушна поп-MMA «Наше дело». Главным событием вечера станет поединок между бойцом Александром Емельяненко и блогером Артемом Тарасовым. Бой состоится в смешанном формате. Соперники подерутся в перчатках для смешанных единоборств, но по правилам боксерского поединка.
Для 40-летнего Емельяненко бой станет первым с июля 2020 года, когда русский боец смешанного стиля техническим нокаутом в третьем раунде проиграл Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107. В феврале 2021 года Артем Тарасов единогласным решением уступил стронгмену Михаилу Кокляеву – схватка проходила по правилам бокса. А за неделю до подписания контракта на бой с Емельяненко блогер также по правилам бокса проиграл Тайсону Дижону. Тарасов легче нового соперника примерно на 35 кг.
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Как стало известно ранее, за поединок с Емельяненко-младшим блогер получит гонорар в размере 5 миллионов рублей (57 тысяч евро). Брату Федора достанутся 10 млн рублей (115 тысяч евро). Соперники уже провели дуэль взглядов. Александр Емельяненко дерзко прокомментировал это событие в инстаграме: «Собака лает, а караван идет. Время побеждать!»
На победу Емельяненко можно поставить с коэффициентом 1,02. А вот в успех Тарасова букмекеры почти не верят – кэф составляет 15,0.
Где и когда смотреть
Узнать, кто победит в схватке боец vs блогер можно совсем скоро: поединок Александр Емельяненко – Артем Тарасов будет транслироваться эксклюзивно только на Winline. Посмотреть трансляцию можно будет бесплатно на сайте или в приложении Winline сразу после регистрации. Ориентировочное время начала боя – 22:45 мск.
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