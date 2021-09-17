Российский боец Bellaror Федор Емельяненко объяснил, почему не стал выступать в UFC – более престижном промоушне смешанных единоборств. Федору не понравилось поведение главы UFC Дэйны Уайта.

«Дэйна Уайт некорректно себя повел, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт со Strikeforce. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолете, поговорили. Но у меня уже был контракт.

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Если бы я подписал контракт с UFC, Strikeforce подал бы в суд на меня. В итоге я бы не бился ни здесь, ни там, пока шло разбирательство. Это могло длиться годы. На вопрос, готовы ли они выплачивать неустойку, если пойдет подобный процесс, никто гарантий не дал. Я вообще не понял смысла этой встречи, потому что у меня был действующий контракт. Вадиму Финкельштейну хотелось что-то услышать, какие-то цифры, поэтому он встречу сделал.

Когда я был свободен, Дэйна Уайт ничего не предложил. У меня появился контракт, мне предложили большие суммы, но смысл? Меня бы просто «потушили» без боев, и все», – цитирует Емельяненко-старшего Telesport

Статистика 44-летнего Федора в ММА – 39 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Следующий бой Емельяненко проведет 23 октября в Москве против Тимоти Джонсона.

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