В конце июля в топ-15 легкого веса появилась новая фамилия: после завершения карьеры Полом Фелдером в рейтинг дивизиона ворвался Арман Царукян. Российский боец с армянскими корнями долго претендовал на попадание в элиту – теперь он соседствует там с другом и спарринг-партнером Рафаэлем Физиевым.

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Царукян дебютировал в UFC в апреле 2019-го на турнире в Петербурге. Арману сразу дали в соперники Ислама Махачева, которого уже тогда называли преемником Хабиба. К поединку с Царукяном Ислам подходил с шестью боями в UFC и рекордом 5-1. Он точно не выглядел удачным оппонентом для дебюта, тем более Арман вышел на бой на коротком уведомлении, получив предложение всего за месяц до ивента в Питере.

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Ислам Махачев и Арман Царукян Фото: Getty Images

Подготовку Царукяна к Махачеву осложнял один нюанс: за три недели до схватки у Армана планировалась свадьба. Файтер не притронулся к свадебному торту, чем смутил дальних родственников. Они не понимали, почему жених сидит без настроения, пытались его накормить и вытащить на танцпол. Родня не знала, что в день свадьбы Арман встал в шесть утра и отправился на тренировку сгонять вес.

«Думали перенести, но слишком много совпадений: певцы, организаторы, все уже налажено и оплачено. Пришлось не есть свадебный торт. Попросил, чтобы на моем столе не было много еды. Ел только огурцы, помидоры и зелень. В 23:30 уехал, а торт планировали в полночь резать. Говорю: «Давайте быстрее, а то мне надо спать», – рассказывал Царукян перед боем с Махачевым.

Поединок в Питере закончился победой Махачева единогласным решением, но Царукян остается для него самым жестким испытанием за карьеру в UFC. Армянин оказал такое мощное сопротивление в партере, что Дэйна Уайт выписал обоим бонусы за лучший бой вечера. Решение босса поражает, потому что почти вся схватка прошла внизу, а бонусы обычно дают тем, кто рубится в стойке.

Царукян не гонится за бонусами – все его бои закончились единогласным решением. Возможно, потому что с деньгами у спортсмена никогда не было проблем. Если большинство идет в единоборства в том числе ради жирных гонораров, то у Армана нет финансовой мотивации выходить в октагон. Боец вырос в богатой семье, его отец – успешный краснодарский бизнесмен Наири Царукян. Арман уже привык, что в интернете его называют мажором, а в семье – бездельником, который зарабатывает на жизнь драками. В шутку.

Ислам Махачев и Арман Царукян Фото: Getty Images

Царукян живет в Краснодаре, но вырос в Хабаровске, где до 18 лет занимался хоккеем в академии местного «Амура». В этот вид спорта будущий боец пришел не сразу: сначала занимался вольной борьбой, но постоянная весогонка надоела, и в 11 лет Арман сфокусировался на хоккее.

Большой карьеры как у Зака Богосяна (американский хоккеист «Торонто Мейпл Лифс» с армянскими корнями – Eurosport) не получилось: когда пришла пора переходить из академии в команду МХЛ «Амурские тигры», Царукяна не взяли. Его уровень посчитали средним – так левый нападающий стал бойцом ММА. Уже когда Арман попал в ростер UFC, он пробовал потренировать в другом клубе КХЛ, череповецкой «Северстали». В команде он провел несколько тренировок, а затем завершил карьеру хоккейного коуча. По признанию Царукяна, сотрудничество с череповчанами – скорее маркетинговый ход, чем серьезные намерения совершить хоккейный камбэк.

Из хоккея пришло ММА-прозвище российско-армянского файтера. Недавно Арман сменил никнейм и теперь зовется Tough Guy. По словам Царукяна, на льду он не выполнял функции тафгая, но и там рад был подраться. С прежним псевдонимом Ахалкалакец (рожденный в городе Ахалкалаки – Eurosport) возникли проблемы: перед дебютным боем в UFC Царукян задался вопросом, вывезет ли произношение никнейма артикуляция ринг-анонсера Брюса Баффера. К бойцу подходил комментатор и просил наговорить сложное слово на диктофон, чтобы затем дать послушать Бафферу. В итоге легендарный ринг-анонсер не справился, сбившись на последнем слоге, и Царукян подобрал прозвище попроще.

Арман знаком с президентом России Владимиром Путиным, но хоккей или влиятельный отец здесь ни при чем. На турнире Plotforma S-70 в Сочи Царукян выиграл турнир по боевому самбо и удостоился от Путина поздравлений. По информации ИА «ХКС» , президенту так понравился удушающий Армана, что он даже поцеловал бойца. «Не могу передать эти ощущения, когда рядом с ним стоял. Президент – очень открытый человек, ко всем спортсменам тепло отнесся. После боя обнял и расцеловал», – рассказывал Царукян после турнира.

Неизвестно, помнит ли Путин Царукяна и будет ли болеть за него на турнире UFC Vegas 37, где армянин побьется с Кристосом Гиагосом. Грек выглядит для Армана еще одной ступенькой на пути к боям с топами, но свежий пример Махмуда Мурадова напоминает, что даже железные фавориты иногда проваливаются. Особенно учитывая, что в голове у Царукяна постоянно сидит мысль о реванше с Махачевым. Боец уверен, что сделает правильные выводы и победит наследника Хабиба.

Арман Царукян и Кристос Гиагос Фото: Getty Images

Царукян уже придумал, как добиться рематча с Исламом – тот пока категорически отказывается принимать бой. Арман хочет побиться с Махачевым в одном карде, чтобы заодно бросить ему вызов. Поединок Царукяна пройдет 19 сентября, а дагестанский боец подерется с Дос Аньосом 30 октября в Абу-Даби, поэтому пока планы откладываются. Но Арман признался, что думает о реванше с Махачевым почти каждый день.

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