Российский боец Bellator Федор Емельяненко поделился мнением об уместности ринг-герлз во время поединков. Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал их самыми ненужными людьми в ММА.

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«Так сложилось, что девушки носят таблички с номерами раундов. Единственное, поприличнее бы их одевать. Но так, мне прямо делать нечего, как думать о них. Проблем и дел с командой хватает. Если кто-то хочет обсудить их, пусть обсуждает», – приводит слова Емельяненко Telesport

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Следующий поединок Федора Емельяненко состоится 23 октября на турнире Bellator 269 против Тимоти Джонсона.

В предыдущем бое Федор победил Куинтона Джексона на совместном турнире Bellator и Rizin в декабре 2019-го.

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