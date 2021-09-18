Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что проведет два поединка с Сергеем Харитоновым.
«Менеджер Харитона буквально на днях позвонил моему менеджеру Азамату, предложил провести два боя – один по правилам бокса, другой по правилам ММА. В принципе, мы готовы и не отказываемся еще раз рубануть и отправить в зимнюю спячку Харитона. Правда, не знаю, когда эти бои состоятся – может быть это будет весенняя, или летняя спячка, но спать ему на ринге придется», – приводит слова Емельяненко Fight Time.
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- В 2006 году Емельяненко нокаутировал Харитонова в первом раунде на турнире промоушна Pride.
- Следующий бой Емельяненко состоится 18 сентября против Артема Тарасова по правилам бокса, Харитонов сразится с Фабио Малдонадо 6 ноября на турнире организации PaRus FC.
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