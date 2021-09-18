Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко победил блогера Артема Тарасова на турнире промоушна поп-MMA «Наше дело».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Поединок состоялся в смешанном формате. Соперники дрались в перчатках для смешанных единоборств, но по правилам боксерского поединка. Судьи единогласным решением отдали победу Емельяненко-младшему. Тарасов четыре раза был в нокдауне.

Смешанные боевые искусства Емельяненко и Харитонов проведут 2 боя – по правилам ММА и бокса 8 ЧАСОВ НАЗАД

Для 40-летнего Емельяненко бой стал первым с июля 2020 года, когда он техническим нокаутом в третьем раунде проиграл Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107.

За поединок с Емельяненко-младшим Тарасов получит гонорар в размере 5 миллионов рублей (57 тысяч евро). Брату Федора достанутся 10 млн рублей (115 тысяч евро).

Смешанные боевые искусства Федор Емельяненко – о ринг-герлз: «Поприличнее бы их одевать» 14 ЧАСОВ НАЗАД