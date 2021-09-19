Турнир UFC Vegas 37 завершился поединком полутяжей Энтони Смита и Райана Спэнна. Схватка закончилась по истечению четвертой минуты первого раунда – бывший претендент на пояс задушил Спэнна и одержал третью досрочную победу подряд (все – в первой пятиминутке).
В соглавном поединке молдавский боец Ион Куцелаба единогласным решением судей победил американца Девина Кларка. К концу боя Куцелаба выбил Кларку несколько зубов. Молдаванин закрыл серию из трех боев без побед: предыдущая схватка с Дастином Джейкоби закончилась вничью, а ранее он дважды досрочно проиграл Магомеду Анкалаеву.
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Российский боец армянского происхождения Арман Царукян уже в первом раунде нокаутировал грека Кристоса Гиагоса и победил в UFC четвертый раз подряд. Царукяну хватило чуть больше двух минут, чтобы отправить Гиагоса в нокдаун, а затем финишировать его добиваниями.
На турнире UFC Vegas 37 случилось несколько нокаутов, но самый мощный оформил Нэйт Манесс, который вырубил Тони Грэйвли. После удара Манесса Грэйвли упал на канвас с задержкой в пару секунд.
Все результаты UFC Vegas 37
- Энтони Смит – Райан Спэнн (1-й раунд; удушение захватом сзади)
- Ион Куцелаба – Девин Кларк (единогласное решение; 30-26, 29-27, 29-27)
- Ариан Липски – Менди Бом (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27)
- Арман Царукян – Кристос Гиагос (1-й раунд, технический нокаут)
- Нэйт Манесс – Тони Грэйвли (2-й раунд, технический нокаут)
- Хоакин Бакли – Антонио Арройо (3-й раунд, нокаут)
- Тафон Нчукви – Майк Родригес (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27)
- Ракель Пеннингтон – Пенни Кианзад (единогласное решение; 29-28, 29-28, 29-28)
- Жу Ронг – Брендон Дженкинс (3-й раунд, технический нокаут)
- Монтел Джексон – Джей Пи Байс (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27)
- Эрин Бланчфилд – Сара Альпар (единогласное решение; 30-25, 30-25, 30-26)
- Карлтон Харрис – Импа Касанганай (1-й раунд, технический нокаут)
- Густаво Лопес – Хей Ли Алатенг (ничья, 28-28, 28-28, 28-28)
- Ханна Голди – Эмили Уайтмир (1-й раунд; болевой на руку)
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