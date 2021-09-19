Турнир UFC Vegas 37 завершился поединком полутяжей Энтони Смита и Райана Спэнна. Схватка закончилась по истечению четвертой минуты первого раунда – бывший претендент на пояс задушил Спэнна и одержал третью досрочную победу подряд (все – в первой пятиминутке).

В соглавном поединке молдавский боец Ион Куцелаба единогласным решением судей победил американца Девина Кларка. К концу боя Куцелаба выбил Кларку несколько зубов. Молдаванин закрыл серию из трех боев без побед: предыдущая схватка с Дастином Джейкоби закончилась вничью, а ранее он дважды досрочно проиграл Магомеду Анкалаеву.

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Российский боец армянского происхождения Арман Царукян уже в первом раунде нокаутировал грека Кристоса Гиагоса и победил в UFC четвертый раз подряд. Царукяну хватило чуть больше двух минут, чтобы отправить Гиагоса в нокдаун, а затем финишировать его добиваниями.

На турнире UFC Vegas 37 случилось несколько нокаутов, но самый мощный оформил Нэйт Манесс, который вырубил Тони Грэйвли. После удара Манесса Грэйвли упал на канвас с задержкой в пару секунд.

Все результаты UFC Vegas 37

Энтони Смит – Райан Спэнн (1-й раунд; удушение захватом сзади)

– Райан Спэнн (1-й раунд; удушение захватом сзади) Ион Куцелаба – Девин Кларк (единогласное решение; 30-26, 29-27, 29-27)

– Девин Кларк (единогласное решение; 30-26, 29-27, 29-27) Ариан Липски – Менди Бом (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27)

– Менди Бом (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27) Арман Царукян – Кристос Гиагос (1-й раунд, технический нокаут)

– Кристос Гиагос (1-й раунд, технический нокаут) Нэйт Манесс – Тони Грэйвли (2-й раунд, технический нокаут)

– Тони Грэйвли (2-й раунд, технический нокаут) Хоакин Бакли – Антонио Арройо (3-й раунд, нокаут)

– Антонио Арройо (3-й раунд, нокаут) Тафон Нчукви – Майк Родригес (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27)

– Майк Родригес (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27) Ракель Пеннингтон – Пенни Кианзад (единогласное решение; 29-28, 29-28, 29-28)

– Пенни Кианзад (единогласное решение; 29-28, 29-28, 29-28) Жу Ронг – Брендон Дженкинс (3-й раунд, технический нокаут)

– Брендон Дженкинс (3-й раунд, технический нокаут) Монтел Джексон – Джей Пи Байс (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27)

– Джей Пи Байс (единогласное решение; 30-27, 30-27, 30-27) Эрин Бланчфилд – Сара Альпар (единогласное решение; 30-25, 30-25, 30-26)

– Сара Альпар (единогласное решение; 30-25, 30-25, 30-26) Карлтон Харрис – Импа Касанганай (1-й раунд, технический нокаут)

– Импа Касанганай (1-й раунд, технический нокаут) Густаво Лопес – Хей Ли Алатенг (ничья, 28-28, 28-28, 28-28)

– Хей Ли Алатенг (ничья, 28-28, 28-28, 28-28) Ханна Голди – Эмили Уайтмир (1-й раунд; болевой на руку)

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