В Калифорнии состоялся турнир Bellator 266, в главном поединке которого встретились ветераны-полутяжи – 36-летний Фил Дэвис и 44-летний Йоэль Ромеро. Бой завершился победой Дэвиса раздельным решением судей.

Российский боец Халид Муртазалиев единогласно проиграл американцу Энтони Адамсу. Бойцы вели поединок в стойке, где небольшое преимущество имел Адамс.

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Самый жесткий нокаут продемонстрировал Бен Пэрриш. Американский боец в полутяжелом весе левым хуком отправил на канвас Кристиана Эдвардса, а затем совершил несколько акцентированных добиваний.

Все результаты турнира Bellator 266

Фил Дэвис – Йоэль Ромеро (раздельное решение, 30-27, 28-29, 30-26)

– Йоэль Ромеро (раздельное решение, 30-27, 28-29, 30-26) Нейман Грейси – Марк Леммингер (1-й раунд, технический нокаут)

– Марк Леммингер (1-й раунд, технический нокаут) ДиАнна Беннетт – Алехандра Лара (единогласное решение, 30-27, 30-27, 30-26)

– Алехандра Лара (единогласное решение, 30-27, 30-27, 30-26) Сол Роджерс – Георгий Караханян (единогласное решение, 30-27, 30-26, 30-26)

– Георгий Караханян (единогласное решение, 30-27, 30-26, 30-26) Бен Пэрриш – Кристиан Эдвардс (1-й раунд, нокаут)

– Кристиан Эдвардс (1-й раунд, нокаут) Алекс Полицци – Грант Нил (раздельное решение, 29-28, 28-29, 29-28)

– Грант Нил (раздельное решение, 29-28, 28-29, 29-28) Энтони Адамс – Халид Муртазалиев (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28)

– Халид Муртазалиев (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28) Бобби Серонио – Сократис Эрнандес (единогласное решение, 29-27, 29-26, 29-26)

– Сократис Эрнандес (единогласное решение, 29-27, 29-26, 29-26) Абрахам Ваесау – Альберт Гонсалес (1-й раунд, нокаут)

– Альберт Гонсалес (1-й раунд, нокаут) Шейн Кифи – Ралан Грейси (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28)

– Ралан Грейси (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28) Эдвин Де Лос Сантос – Джон Адамс (1-й раунд, технический нокаут)

– Джон Адамс (1-й раунд, технический нокаут) Джесси Дельгадо – Джошуа Диллон (единогласное решение, 30-27, 30-27, 30-27)

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