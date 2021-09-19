В Калифорнии состоялся турнир Bellator 266, в главном поединке которого встретились ветераны-полутяжи – 36-летний Фил Дэвис и 44-летний Йоэль Ромеро. Бой завершился победой Дэвиса раздельным решением судей.
Российский боец Халид Муртазалиев единогласно проиграл американцу Энтони Адамсу. Бойцы вели поединок в стойке, где небольшое преимущество имел Адамс.
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Самый жесткий нокаут продемонстрировал Бен Пэрриш. Американский боец в полутяжелом весе левым хуком отправил на канвас Кристиана Эдвардса, а затем совершил несколько акцентированных добиваний.
Все результаты турнира Bellator 266
- Фил Дэвис – Йоэль Ромеро (раздельное решение, 30-27, 28-29, 30-26)
- Нейман Грейси – Марк Леммингер (1-й раунд, технический нокаут)
- ДиАнна Беннетт – Алехандра Лара (единогласное решение, 30-27, 30-27, 30-26)
- Сол Роджерс – Георгий Караханян (единогласное решение, 30-27, 30-26, 30-26)
- Бен Пэрриш – Кристиан Эдвардс (1-й раунд, нокаут)
- Алекс Полицци – Грант Нил (раздельное решение, 29-28, 28-29, 29-28)
- Энтони Адамс – Халид Муртазалиев (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28)
- Бобби Серонио – Сократис Эрнандес (единогласное решение, 29-27, 29-26, 29-26)
- Абрахам Ваесау – Альберт Гонсалес (1-й раунд, нокаут)
- Шейн Кифи – Ралан Грейси (единогласное решение, 29-28, 29-28, 29-28)
- Эдвин Де Лос Сантос – Джон Адамс (1-й раунд, технический нокаут)
- Джесси Дельгадо – Джошуа Диллон (единогласное решение, 30-27, 30-27, 30-27)
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