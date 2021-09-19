Стал известен новый соперник российского чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова.
Снявшегося с поединка из-за проблем со здоровьем Энтони Джонсона заменит Джулиус Англикас. Немков и Англикас подерутся 16 октября в полуфинале Гран-при полутяжеловесов. Во второй полуфинальной схватке Райан Бэйдер встретится с Кори Андерсоном.
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- 30-летний литовец провел в Bellator три боя, во всех одержав победы. Всего в смешанных единоборствах у него 11 поединков и 10 побед.
- Немкову предстоит второй раз защитить пояс Bellator. Он завоевал пояс в бое с Бэйдером, а затем победил Фила Дэвиса.
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