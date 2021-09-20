Российский боец Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме шутливый снимок, на котором он сам и его соперник по бою, блогер Артем Тарасов, якобы выступают в соревнованиях по легкой атлетике, и Тарасов опережает легендарного спринтера Усэйна Болта.

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«Ты куда побежал, Тарасов?» – подписана фотография.

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Таким образом Емельяненко посмеялся над Тарасовым, который, по его мнению, все время бегал от него по рингу.

Первый отрезок боя, состоявшегося 18 сентября, остался за Тарасовым. Он хорошо двигался и чаще попадал в цель, но во второй половине поединка Емельяненко сумел перехватить инициативу, несколько раз отправив соперника в нокдаун. Победа досталась Александру единогласным решением судей.

На счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья.

За поединок Тарасов получит 5 миллионов рублей (57 тысяч евро), Емельяненко – 10 миллионов (115 тысяч евро).

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