Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал, почему считает блогера Артема Тарасова победителем боя против Александра Емельяненко.
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«Саша этот бой проиграл в том плане, что он не смог догнать Артема и не смог его нокаутировать. В этом плане победа осталась за Темой. Тема добился своего, отбегал бой до конца и пустил Саше кровь. Он свою установку, заданную тренером, выполнил. Саша свою установку догнать и нокаутировать не выполнил. Значит, победил Тарасов. Это однозначно. В принципе, бой прошел так, как я и думал: это был не бой, а догонялки. Причем обоим эти догонялки нравились», – приводит слова Дацика ютьюб-канал True Gym MMA.
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Александр Емельяненко высмеял Тарасова, сравнив с Болтом
ДЕНЬ НАЗАД
  • Тарасов проиграл Александру Емельяненко единогласным решением судей.
  • За поединок Тарасов получит 5 миллионов рублей (57 тысяч евро), Емельяненко – 10 миллионов (115 тысяч евро).
Александр Емельяненко после боя высмеял Артема Тарасова, сравнив со спринтером Усэйном Болтом
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