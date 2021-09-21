Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал, почему считает блогера Артема Тарасова победителем боя против Александра Емельяненко.
«Саша этот бой проиграл в том плане, что он не смог догнать Артема и не смог его нокаутировать. В этом плане победа осталась за Темой. Тема добился своего, отбегал бой до конца и пустил Саше кровь. Он свою установку, заданную тренером, выполнил. Саша свою установку догнать и нокаутировать не выполнил. Значит, победил Тарасов. Это однозначно. В принципе, бой прошел так, как я и думал: это был не бой, а догонялки. Причем обоим эти догонялки нравились», – приводит слова Дацика ютьюб-канал True Gym MMA.
Смешанные боевые искусства
Александр Емельяненко высмеял Тарасова, сравнив с Болтом
- Тарасов проиграл Александру Емельяненко единогласным решением судей.
- За поединок Тарасов получит 5 миллионов рублей (57 тысяч евро), Емельяненко – 10 миллионов (115 тысяч евро).
Смешанные боевые искусства
Немков узнал соперника по титульному бою после снятия Джонсона
Смешанные боевые искусства
Поражения Муртазалиева и Ромеро, жесткий нокаут. Обзор Bellator 266