Добиться внимания Хабиба в 2021 году – суперсложная задача. Если журналисты могут задать бойцу несколько вопросов на прессухах, то фанатам дорваться до кумира почти нереально. Надо либо стоять с плакатом возле зала AKA, как бабуля из Калифорнии, либо прорваться к Нурмагомедову, заранее спрятавшись под столом. 10 лет назад было по-другому: в эру интернет-форумов Хабиб общался с болельщиками напрямую.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Такое взаимодействие в те времена – один из немногих способов получить лояльную аудиторию. Страница «Хабиб Нурмагомедов отвечает на вопросы» появилась на сайте Mixforum в сентябре 2011-го, спустя три дня после 15-й победы подряд. Орел выступал в промоушне Pro FC – на турнире в Одессе он задушил треугольником Вадима Сандульского.

Смешанные боевые искусства Дацик: «Емельяненко бой проиграл – не смог нокаутировать Тарасова» ВЧЕРА В 06:21

«Тренируюсь в Махачкале, в зале Института финансов и права. Мечтаю попасть в UFC», – одно из первых сообщений бойца в ветке. В конце предложения Хабиб поставил смеющийся смайл, будто не сильно верил, что однажды наденет брендированные перчатки лучшего промоушна в мире.

Сейчас Хабиб в тысячи раз популярнее, чем в 2011-м, но и 10 лет назад вопросы летели со всех сторон. Почти сразу – больная тема: у Нурмагомедова поинтересовались о весе между боями. «Насчет веса секрет ;-)» – ушел от ответа будущий чемпион. Правда, через месяц на радостях от победы над бразильцем Аримарселом Сантосом Хабиб признался, что в США планирует гонять с 85 кг до 71. Один из фанатов резонно поинтересовался, а не многовато ли, и не станет ли бойцу плохо от такой весогонки.

«У меня был уже опыт со сгонкой веса, где я 10 кг сгонял, особо проблем не было, думаю, с американской фармакологией и с их диетологами сгонять 13-14 кг особо проблем не должно быть», – объяснил Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Хабиб выступал за клуб «Добро» из Украины, много времени проводил в этой стране и даже пытался получить украинский паспорт. Время от времени боец отвечал на вопросы, пользуясь буквами украинского алфавита. При этом полностью на мову он не переходил. Возможно, так Орел реагировал на самые интересные, как ему казалось, вопросы. Например, кто его любимый боец и какой стиль ведения поединка он предпочитает.

«Бои смотрю все почти, и UFC, и Страйк, а бойцов могу вiделить Френки Єдгара и Шогуна. Больше предпочтения отдаю борьбе, потому что если тi сверху, значит, тi ведешь бой, а борца внизу держать тяжело», – писал будущий чемпион.

Последние три года карьеры Нурмагомедов сам принимал вызовы – чемпион просто выбирал самый интересный вариант. В 2011-м Хабиб мог скорее мечтать о крутых соперниках: «Я хотел бы встретиться с Александром Сарнавским, это единственный бой в России, который на данный момент заставил бы меня сгонять вес до 70 кг. Я думаю, и болельщикам это интересно, потому что не каждый день встречаются бойцы, у которых 15-0 (рекорд Сарнавского на сентябрь 2021-го – 38-8)».

Но Орел хотел побиться не только с воспитанником Александра Шлеменко. Пару кандидатур он выделил и среди полусредневесов. «В категории до 77 кг я хотел бы провести бой с Яковлевым или Галиевым, а с Завуровым мы можем и дома встретиться», – писал 23-летний Нурмагомедов.

Хабиб проявил себя и как гениальный прогнозист, точно предсказав исход боя между Федором Емельяненко и Джеффом Монсоном. «Федор решением, думаю. У Монсона нет таких пушечных ударов, чтобы нокаутировать. А в борьбе Федор не должен уступить», – поделился Орел. Он оказался прав: Емельяненко победил единогласным решением, перебив Снеговика в стойке.

Иногда в тред врывались другие бойцы. Самым ярким получилось появление Яны Куницкой. «Хабиб скоро бьется с мужем одной из моих соперниц», – написала девушка. «Главное, чтоб они вдвоем не напали на меня)))» – пошутил в ответ Нурмагомедов.

Форум не только помогал фанатам общаться с любимым бойцом, но и генерировал инсайды о соперниках Хабиба. Когда стало известно, что Орла подписал UFC, в треде полетели вопросы, против кого состоится дебют. Пока Нурмагомедов добирался до компа, кто-то скинул профиль Камала Шалоруса в Sherdog: «Говорят, это следующий соперник Хабиба». Бойцу ничего не оставалось, как констатировать факт: «Тут, кажется, за меня уже ответили».

Хабиб Нурмагомедов и Камал Шалорус Фото: Getty Images

Среди кучи вопросов и ответов о подготовке к Шалорусу Хабиб выдал фразу, которая сейчас покажется сюрреалистичной. На момент дебюта в UFC Нурмагомедов не мог готовиться к сопернику в клетке. В зале, где он тренировался, ее просто не было.

Между первым процитированным в этом тексте сообщением и новостью о подписании Хабиба в UFC прошло всего два месяца, за которые боец провел два поединка и оба закончил в первом раунде. Очевидно, Орел не просто мечтал попасть в промоушн, а видел цель и стремительно бежал к ней.

Среди тонны вопросов о Шалорусе в ветке чуть не затерялась тема личного характера. «Хабиб, прости, очень по-женски, конечно, а ты любил или, может, любишь?» – решил огорошить дебютанта UFC один из пользователей. «Да, бывает, я же тоже имею сердце», – философски ответил Орел.

Хабиб продолжил общаться с поклонниками и после первой победы. Он постоянно шутил и был на одной волне с теми, кто вставал посреди ночи ради его поединка. «Мандраж мощный был перед боем?» – поинтересовался один из новичков форума. «Сильнейший, аж из туалета не выходил, прикинь)))», – выдал боец.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

С наступлением 2012 года Орел все реже заходил на форум. Он узнал имя следующего соперника, Глейсона Тибау, и занялся подготовкой. «Не судите строго за то, что пропадаю, готовлюсь как всегда серьезно, все мысли только о бое с Тибау. Сейчас в Махачкале готовлюсь с отцом в родном зале. Через неделю едем на сборы в горы работать над выносливостью и физикой», – извинился Нурмагомедов перед поклонниками, а спустя неделю скинул фотку с тренировки.

Обсуждения на форуме не прекращались даже в отсутствие Хабиба – фанаты ежедневно дискутировали о поединках Орла и ММА в целом. После победы над Тибау боец вернулся на ветку, чтобы поблагодарить поклонников.

«Спасибо, друзья, всем, кто болел. Вы не думайте, что я вас не читаю. Я просто не всегда успеваю отвечать)) Этот бой прошел, как бразильский сериал. Концовка такая же трогательная. А если серьезно, то я считаю, что Тибау будет тяжелым соперником для любого топового бойца UFC. В бою его рука показалась больше, чем моя нога, он отрывал мой захват от ног одной рукой без напряг. Буду еще больше качаться и продолжать работать над ударной техникой», – рассказал самокритичный Нурмагомедов.

Следующим соперником Хабиба снова стал бразилец. Перед боем с Тиагу Таваресом Орел отметился на форуме. «Как вы, друзья?) Соперник как обычно перекаченный)). Футболка на взвешивании планируется такая, что точно свистеть начнут, но эт секрет», – поделился инсайдом Хабиб.

Нурмагомедов не соврал: ему не просто свистели – майкой с надписью «Если бы самбо было легким, его бы называли джиу-джитсу» он разозлил всю Бразилию. В книге Khabib Time боец вспоминал, что зрители на арене в Сан-Паулу скандировали: «Ты умрешь!»

Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

После победы над Таваресом Хабиб совсем перестал заходить на форум. У бойца началась другая жизнь – он уже взобрался в топ-10 легкого дивизиона, о его продвижении больше думали менеджеры. Нурмагомедов пропал в 2013-м, а обсуждения в ветке кипели до завершения его карьеры. Орел закончил в октябре 2020-го, тогда же упокоился и тред – последнее сообщение датируется 27-м числом.

Смешанные боевые искусства Александр Емельяненко высмеял Тарасова, сравнив с Болтом 20/09/2021 В 07:36