Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вопрос, почему вышел на поединок с блогером Артемом Тарасовым.

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«Сколько получил за бой с Тарасовым? Я за идею дрался. Не знаю, сколько получил Артем, но я дерусь за идею, за пропаганду спорта. Я всегда говорил, что смешанные единоборства – это спорт XXI века. Когда мы с братом только начинали выступать в Японии, бойцов у нас в России не было. Мы этот спорт раскачали. Смешанные единоборства за очень короткий промежуток времени набрали такую популярность, в мире, в России ни один вид спорта так не прогрессировал», – рассказал Емельяненко на ютьюб-канале

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Емельяненко выиграл у Тарасова единогласным решением судей.

По сообщениям, он заработал за бой порядка 10 миллионов рублей.

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