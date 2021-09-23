Боец ММА Александр Емельяненко пошутил в инстаграме насчет того, как сложно заставить себя приступить к тренировкам.
«Ноги не идут в спортзал. Я вперед, а они меня назад волокут. У вас такое бывает?» – поинтересовался у подписчиков Емельяненко.
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- В последнем поединке Емельяненко победил блогера Артема Тарасова единогласным решением судей.
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