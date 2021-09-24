Турнир UFC 266 интересен не только титульными боями Валентины Шевченко и Алекса Волкановски, но и камбэком Ника Диаза. Легендарный старший брат Нэйта вернется в спорт спустя почти шесть лет. В одном карде с Ником выступит дебютант промоушна и тезка Диаза-старшего – Николаса Максимов. Сын русских эмигрантов тренируется в одном зале с братьями-гангстерами и отлично с ними ладит.

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Прадедушка и прабабушка Ника Максимова приехали из, как говорит он сам, восточной части России и обосновались в Сан-Франциско. Прабабушка Ника – одна из первых русских женщин-врачей в США. В детстве семья будущего бойца отмечала православные праздники, хотя его родители не знали русского языка. Ник говорит только на английском, о чем сильно жалеет, но обещает ликвидировать пробел.

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Пока Максимов самоидентифицировался другим способом – с помощью татуировок. На плече он набил двуглавого орла, а чуть ниже – собор Василия Блаженного. Только боец, похоже, не до конца понимает, что именно он носит на руке. Когда в одном из интервью журналист назвал храм на плече Ника Кремлем, тот довольно закивал головой.

Зато Максимов отлично разбираетсяв русских бойцах. Он пошел в единоборства, вдохновившись фильмами с Брюсом Ли и Джеки Чаном, но в ММА его кумиром остается Федор Емельяненко: «Федор всегда был моим любимым файтером. Он крутой мужик. Я бы назвал Емельяненко величайшим бойцом. Я очень пристрастен, но сказал бы, что он лучший за все время», – считает Ник.

23-летний Максимов никогда не ездил в Россию. Он не успел пропитаться русским духом, зато точно проникся бойцовским менталитетом братьев Диаз. Николас тренируется с легендами UFC в Академии Ника Диаза. В стоктонский зал он попал в 2012-м, когда Нэйт увидел парня на одном из турниров по джиу-джитсу и позвал на тренировку.

«Первый день по-настоящему пугал, и это не шутка. Мне было страшно. Люди там такие, какими ты их себе представляешь. Они не занимаются глупостями, тренировки реально жесткие. Они взяли меня под крыло, особенно Нэйт. Там тренируются отзывчивые парни, которые всегда помогут. Если они видят, что ты приходишь и посвящаешь себя им, то ответят взаимностью», – вспоминал боец.

Максимов признался, во время тренировок с Ником и Нэйтом он чувствует, что они совсем на другом с ним уровне. Братья не из тех, кто сулит проспекту гигантские перспективы – они просто следят, чтобы парень не сбивался с пути.

Русский американец уже успел доказать верность Диазам. Когда на турнире UFC 239 между Хабибом и Нэйтом случилась очередная стычка, а команда Нурмагомедова столкнулась с парнями из Стоктона, Максимов отстаивал честь партнера по тренировкам. Правда, помахаться с кем-то из друзей Орла Николасу не удалось. «Я был частью этого, но ничего особенного тогда не случилось – нас быстро разняли, поэтому ничего серьезного. Очень хотел с кем-то зарубиться, но не вышло», – вспоминал Максимов.

Личной неприязни к Нурмагомедову Николас не испытывает – он осознает, насколько крут Хабиб в октагоне. «Глупо не уважать его бойцовские качества. Я соболезную его утрате, это ужасное событие. Он отличный боец, что доказал в клетке. Только уважение к нему», – сказал Ник.

Пока главный хайлайт в карьере Максимова – бой в претендентской серии Дэйны Уайта. Из-за ковида у Ника слетел соперник, а взамен ему предложили подраться с тяжем. Максимов – природный средневес, но он согласился на поединок и выиграл единогласным решением судей. Разница в килограммах – почти как у Емельяненко и Тарасова: весы под Ником показали 94 кг, а под бойцом Оскаром Котой – 119.

«Мой соперник – реально огромный чувак, и я испытывал трудности при переводе его на канвас. Да и получать удары от тяжа – довольно неприятная штука, особенно локтями. Этот боец гораздо жестче, чем парень из моего дивизиона. Когда я сказал людям, что дерусь с тяжеловесом, мне никто не поверил. Это дикий, но крутой поступок. Я согласился в тот же день, когда поступил оффер, и мы начали готовиться», – гордо заявлял Максимов.

Ник Максимов Фото: Getty Images

Выступление на Dana White Contender Series – шанс подписать контракт с UFC в случае яркой победы, но Максимов не впечатлил босса даже сокрушением здоровяка. Проспект надеялся попасть на шоу The Ultimate Fighter, однако и там не выгорело. Спустя полгода Максимов все же ворвался в UFC, несмотря на забракованное Дэйной выступление. Скорее всего, дело в смене менеджмента: Ником занялась известная компания First Round Management, которая ведет дела многих топовых бойцов.

Старт в UFC у Максимова снова омрачится сменой соперника в последний момент. За четыре дня до схватки Карл Роберсон снялся из-за проблем со здоровьем, а вместо него с русским американцем выйдет Коди Брандейдж – еще один дебютант и выходец из DWCS – там парень единственный раз в карьере проиграл. Рекорд Ника чист, а его первый бой в UFC пройдет в среднем весе, как и у Ника Диаза, с которым он проходит тренировочный лагерь.

Благодаря русским корням, поддержке братьев Диаз, а также сильной базе вольной борьбы и БЖЖ у Максимова отличные перспективы в UFC. Все фанаты Нэйта и Ника будут топить за него, а со временем к ним наверняка подключится аудитория из России. Главное не повторять чужих ошибок и больше не бузить на Хабиба. А если не срастется в UFC, всегда можно отправиться на историческую родину и стать звездой в России, тем более Максимов уже говорил, что не отказался бы от предложения АСА.

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