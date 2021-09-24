Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о взаимоотношениях с братом Федором.

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– В одном из интервью Федор говорил, что все-таки надеется на то, что вы когда-нибудь наладите общение.

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– Ну, это он в интервью говорит. А по телефону, когда я ему звонил, он совершенно иное начал мне говорить. Он аж от мата своего чуть не задохнулся, начал аж захлебываться словами, в трубку орать. Я ему говорю: «Ладно, давай». Он мне говорит: «Ты мне безразличен». Я говорю: «Ну, ты мне тоже безразличен. Живи как хочешь».

– Вы такой долгий период времени были вместе. Когда пути разошлись?

– Когда Федор звезду словил. Ему нравилось, когда ему все жопу вылизывают, все вокруг бегают: «Федя, Федя…» Я один из немногих, наверное, или даже единственный, кто говорил ему открыто правду в глаза. Кто его одергивал и приземлял на землю.

– А в чем была эта звездность?

– Да абсолютно во всем, – сказал Емельяненко в интервью ютьюб-каналу FIGHT SHOW.

В последнем поединке Емельяненко победил блогера Артема Тарасова единогласным решением судей.

Федор Емельяненко подерется с Тимоти Джонсоном 23 октября на турнире Bellator 269.

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