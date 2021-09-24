Опубликовано 24/09/2021 в 20:05 GMT

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс арестован по обвинению в домашнем насилии

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34-летний боец был задержан в пятницу утром в Лас-Вегасе. Джонс обвиняется в нанесении побоев и домашнем насилии, а также во вскрытии автомобиля, сообщил ESPN со ссылкой на полицию Лас-Вегаса. В настоящее время он содержится в центре заключения округа Кларк. Общая сумма залога составляет 8 000 долларов.

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Джон Джонс – лучший боец в истории UFC по победам в титульных поединках: американец 14 раз дрался за право быть чемпионом промоушна.

Последний бой Джонса состоялся 9 февраля 2020 года, тогда он единогласным решением судей победил Доминика Рейеса.

24 сентября американец был включен в Зал Славы UFC как участник первого поединка против Александра Густафссона.

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