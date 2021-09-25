Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик победил британца Рэнди Рэндайна в поединке на голых кулаках в главном событии турнира промоушна Top Dog.

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Бой закончился в первом раунде — команда британского спортсмена выбросила полотенце. После схватки Дацик напомнил о желании побиться с Александром Емельяненко.

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«Да вопрос не во Владимире [Хрюнове], а в Саше. Готов он или нет. Он уже должен был пройти медкомиссию и подписать контракт. Он уже приезжал в федерацию, но Саша как всегда – медкомиссию не прошел, контракт не подписал. Просто поговорили, обсудили, его менеджер дал согласие. Но пока Саша набирает форму, готовится, а когда будет готов, выйдет против меня. Я думаю, Азамат [Бостанов] понимает, что он не в той кондиции, чтобы выпускать его против меня. Может, в этом году, или в начале следующего состоится наш поединок», – приводит слова Дацика «Спорт-Экспресс»

Поражение от Дацика стало первым для Рэндайна. До этого британец по прозвищу Кофи Кинг победил пятерых соперников подряд, всех – нокаутами.

Предыдущий поединок Дацика против Данияла Эльбаева по прозвищу Т-34 прошел по правилам бокса и завершился победой Рыжего Тарзана решением судей.

Емельяненко 18 сентября одолел Артема Тарасова единогласным решением.

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