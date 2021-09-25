Боец смешанных единоборств Султанали Давудов оскорбил соперника Тайгро Косту после поединка на турнире AMC Fight Nights. Давудов проиграл впервые в карьере, после чего также объяснил, в чем заключалась его тактика.

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«Всех приветствую. Бразильцу спасибо, не ожидал, очень крепкий парень. Объясню свою тактику. Это ни в коем случае не оправдание, это моя большая ошибка. Весовая категория 65,8 в AMC славится тем, что здесь скучные бои. У меня была цель вчистую отдать первые два раунда, типа вот, я проиграл. И в последнем раунде хотел выбить из этого нигера всю его темную грязь и сделать вызов чемпиону. Ну, такое себе. Но извини – я уже не считаю его нигером, он крепкий парень. Все, простите, всем спасибо», – сказал Давудов после поединка.

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После этого поединка рекорд Давудова стал 7-1, Косты – 18-7.

Коста победил Давудова большинством судейских голосов – 29:28, 28:28. 29:28.

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