В ночь с 25 на 26 сентября в Лас-Вегасе в спортивном комплексе UFC APEX состоится номерной турнир UFC 266, главным боем которого станет титульный поединок в полулегком весе между Алексом Волкановски и Брайаном Ортегой.
Волкановски – действующий чемпион промоушна. Австралиец отобрал пояс у Макса Холлоуэя, а затем защитил от него. Сначала Алекс победил гавайца единогласным решением судей, а спустя полгода – раздельным. Брайан Ортега после двухлетнего перерыва уверенно победил бойца Чон Чхан Сона по прозвищу Корейски Зомби. Схватка Волкановски и Ортеги финализирует шоу The Ultimate Fighter, где оба тренировали бойцов, мечтающих попасть в UFC.
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Алекс Волкановски и Брайан Ортега
Фото: Getty Images
В соглавном поединке чемпионка в женском наилегчайшем дивизионе Валентина Шевченко побьется с американкой Лорен Мерфи. Для Шевченко защита титула станет уже шестой, в UFC она проигрывала только одной сопернице – Аманде Нуньес (дважды).
В главном карде легендарный Ник Диаз вернется в спорт после почти шестилетнего простоя и проведет реванш с не менее великим Робби Лоулером. Первый бой спортсменов случился в 2004-м, тогда Диаз нокаутировал Лоулера во втором раунде.
Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов сразится с перспективным файтером Крисом Дакасом. Шамиль не выходил в клетку с сентября 2019-го, когда проиграл Кёртису Блейдсу. Теперь он считается аутсайдером в схватке с соперником, который пока финиширует всех оппонентов в UFC в первом раунде.
Полный кард UFC 266
- Алекс Волкановски (65,54 кг) vs. Брайэн Ортега (65,32 кг) – бой за титул в полулегком весе
- Валентина Шевченко (56,25 кг) vs. Лорен Мёрфи (56,7 кг) – бой за титул в наилегчайшем весе
- Ник Диаз (84,14 кг) vs. Робби Лоулер (83,46 кг)
- Кёртис Блэйдс (118,39 кг) vs. Жаирзиньо Розенстрайк (116,57 кг)
- Джессика Андрадэ (57,15 кг) vs. Синтия Калвилло (57,15 кг)
- Марлон Мораес (61,46 кг) vs. Мераб Двалишвили (61,46 кг)
- Насрат Хакпараст (70,08 кг) vs. Дэн Хукер (70,53 кг)
- Шамиль Абдурахимов (117,03 кг) vs. Крис Дакас (104,78 кг)
- Роксанн Модаффери (56,93 кг) vs. Тайла Сантос (56,7 кг)
- Урош Медич (70,76 кг) vs. Джэлин Тёрнер (70,76 кг)
- Коди Брандейдж (84,14 кг) vs. Ник Максимов (84,14 кг)
- Мартин Сано (77,11 кг) vs. Мэттью Семелсбергер (77,34 кг)
- Омар Моралес (66 кг) vs. Джонатан Пирс (66 кг)
Котировки букмекеров
Фаворитом главного боя считается Волкановски – на его победу коэффициент 1,52 против 2,29 у Ортеги. В защите пояса Валентиной Шевченко аналитики практически не сомневаются – общая победа Пули оценивается в 1,06, а кэф ее соперницы – 8,80. У Мёрфи не так много шансов выстоять против Валентины полный бой – на такой исход букмекеры дают 2,95. А вот если все закончится досрочно, сыграет ставка с кэфом 1,37.
Где и когда смотреть
Турнир UFC 266 начнется 1 час ночи – в это время начнутся ранние прелимы. Поединки основного карда стартуют примерно в 5:00, посмотреть все бои можно в приложении UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ, а также на видеосервисах Wink и more.tv.
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