В ночь с 25 на 26 сентября в Лас-Вегасе в спортивном комплексе UFC APEX состоится номерной турнир UFC 266, главным боем которого станет титульный поединок в полулегком весе между Алексом Волкановски и Брайаном Ортегой.

Волкановски – действующий чемпион промоушна. Австралиец отобрал пояс у Макса Холлоуэя, а затем защитил от него. Сначала Алекс победил гавайца единогласным решением судей, а спустя полгода – раздельным. Брайан Ортега после двухлетнего перерыва уверенно победил бойца Чон Чхан Сона по прозвищу Корейски Зомби. Схватка Волкановски и Ортеги финализирует шоу The Ultimate Fighter, где оба тренировали бойцов, мечтающих попасть в UFC.

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Алекс Волкановски и Брайан Ортега Фото: Getty Images

В соглавном поединке чемпионка в женском наилегчайшем дивизионе Валентина Шевченко побьется с американкой Лорен Мерфи. Для Шевченко защита титула станет уже шестой, в UFC она проигрывала только одной сопернице – Аманде Нуньес (дважды).

В главном карде легендарный Ник Диаз вернется в спорт после почти шестилетнего простоя и проведет реванш с не менее великим Робби Лоулером. Первый бой спортсменов случился в 2004-м, тогда Диаз нокаутировал Лоулера во втором раунде.

Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов сразится с перспективным файтером Крисом Дакасом. Шамиль не выходил в клетку с сентября 2019-го, когда проиграл Кёртису Блейдсу. Теперь он считается аутсайдером в схватке с соперником, который пока финиширует всех оппонентов в UFC в первом раунде.

Полный кард UFC 266

Алекс Волкановски (65,54 кг) vs. Брайэн Ортега (65,32 кг) – бой за титул в полулегком весе

Валентина Шевченко (56,25 кг) vs. Лорен Мёрфи (56,7 кг) – бой за титул в наилегчайшем весе

Ник Диаз (84,14 кг) vs. Робби Лоулер (83,46 кг)

Кёртис Блэйдс (118,39 кг) vs. Жаирзиньо Розенстрайк (116,57 кг)

Джессика Андрадэ (57,15 кг) vs. Синтия Калвилло (57,15 кг)

Марлон Мораес (61,46 кг) vs. Мераб Двалишвили (61,46 кг)

Насрат Хакпараст (70,08 кг) vs. Дэн Хукер (70,53 кг)

Шамиль Абдурахимов (117,03 кг) vs. Крис Дакас (104,78 кг)

Роксанн Модаффери (56,93 кг) vs. Тайла Сантос (56,7 кг)

Урош Медич (70,76 кг) vs. Джэлин Тёрнер (70,76 кг)

Коди Брандейдж (84,14 кг) vs. Ник Максимов (84,14 кг)

Мартин Сано (77,11 кг) vs. Мэттью Семелсбергер (77,34 кг)

Омар Моралес (66 кг) vs. Джонатан Пирс (66 кг)

Котировки букмекеров

Фаворитом главного боя считается Волкановски – на его победу коэффициент 1,52 против 2,29 у Ортеги. В защите пояса Валентиной Шевченко аналитики практически не сомневаются – общая победа Пули оценивается в 1,06, а кэф ее соперницы – 8,80. У Мёрфи не так много шансов выстоять против Валентины полный бой – на такой исход букмекеры дают 2,95. А вот если все закончится досрочно, сыграет ставка с кэфом 1,37.

Где и когда смотреть

Турнир UFC 266 начнется 1 час ночи – в это время начнутся ранние прелимы. Поединки основного карда стартуют примерно в 5:00, посмотреть все бои можно в приложении UFC Fight Pass, на канале UFC ТВ, а также на видеосервисах Wink и more.tv.

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