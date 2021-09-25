Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг отказался от поединка с российским бойцом Петром Яном из-за травмы.
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Реванш был запланирован на 30 октября и должен был состояться на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Но Стерлинг не сможет выйти в октагон: как сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники, причиной стали проблемы с шеей. Они возникли в ходе восстановления после операции, связанной с давней травмой – боец получил ее еще во времена колледжа. Пока неизвестно, будет ли найден новый соперник для Яна.
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  • 7 марта Ян проиграл американцу Стерлингу в результате дисквалификации, утратив титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг). В четвертом раунде он нанес сопернику удар коленом в голову, что является запрещенным приемом.
  • Это второе поражение российского бойца. За карьеру у него 15 побед.
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